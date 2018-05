SOHR: Minst elleve drept i eksplosjoner på flybase i Syria

NTB utenriks

En eksplosjon i et våpenlager førte til flere andre eksplosjoner. Elleve personer døde og flere titall ble skadd, melder Syrian Observatory for Human Rights, som overvåker krigen i Syria gjennom et nettverk av kilder inne i landet.

Hva som forårsaket eksplosjonene er ikke kjent, men de skjer mens spenningsnivået mellom erkefiendene Israel og Iran er høyt i regionen.

Ifølge SOHR er det både syriske regjeringsstyrker og medlemmer av allierte militser blant de drepte. Statlig syrisk TV meldte også om hendelsen, men heller ikke her ble årsaken eller tallet på skadde og døde omtalt.

En opprørsleder i området sier de ikke har angrepet flybasen, og at de heller ikke påtar seg ansvaret for eksplosjonen. Det har heller ikke kommet meldinger om fly i området.

Iranske raketter?

Hama-basen brukes av syriske myndigheter til å gjennomføre luftangrep i sentrale og nordlige deler av Syria.

Haaretz skriver at luftvernraketter som tilhørte iranske militsgrupper har blitt rammet av eksplosjonene, og viser til Sky News' arabiske tjeneste.

Forrige onsdag skjøt iranske styrker 20 raketter mot israelske stillinger, ifølge det israelske militæret. Fire av rakettene ble skutt ned av det israelske rakettforsvaret, mens de resterende missilene skal ha eksplodert på syrisk territorium.

Israel svarte med et av sine mest omfattende angrep i Syria på flere tiår. Ifølge SOHR ble 42 personer drept i de israelske angrepet, 19 av dem angivelig iranere.

Iran har på sin side avvist å ha skutt raketter mot Golanhøydene og anklager Israel for å ha brukt dette som påskudd for sitt eget angrep i Syria.

Verken Haaretz eller SOHR-leder Rami Abdelrahman kan imidlertid avkrefte eller bekrefte spekulasjoner om at fredagens eksplosjoner skyldtes et nytt israelsk luftangrep mot militære mål i Syria.

Frykt for konflikt

Utviklingen i Syria har skapt ny frykt for en konflikt mellom de to Midtøsten-rivalene Iran og Israel.

Iran er en av det syriske regimets nærmeste allierte og har styrker utplassert i flere områder Syria.

Israel har på sin side uttrykt kraftig motstand mot Irans tilstedeværelse i Syria, som har grense mot Israel helt i sør ved de israelokkupperte Golanhøydene.