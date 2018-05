Lokale medier: – Minst åtte drept i skoleskyting i Texas

NTB utenriks

Blant dem er den lokale TV-stasjonen Click2Houston.

Politiet opplyser til Houston Chronicle at det var en mann som skjøt, men flere detaljer om vedkommende er ikke kjent. En mistenkt er pågrepet, opplyser viserektor Cris Richardson ved Santa Fe High School.

Meldingene om at flere skal være drept er så langt ikke offisielt bekreftet, men skoledistriktet Santa Fe har bekreftet at flere er såret. Flere elever og en politiansatt er blant de sårede, skriver Houston Chronicle.

– Ha våre tjenestemenn i tankene i deres bønner nå, en av våre politifolk flys til sykehus, skriver Joe Gamaldi i politiets fagforening i Houston.

Hagle

Det var rundt klokken 7.40 lokal tid fredag at en mann som ifølge vitner var væpnet med ei hagle, åpnet ild inne i et klasserom der det pågikk en kunst og håndverk-time, melder ABC News.

– Det var en eller annen som kom inn med ei hagle og begynte å skyte, og ei jente ble skutt i foten, sa et øyenvitne til kanalen.

Et annet vitne sier til Houston Chronicle at hun hørte minst fem skudd nær klasserommet.

– Du kunne kjenne kruttlukta fra våpenet. Vi var alle redde, for dette var rett ved oss, sier 14-årige Junior Liberty Wheeler til avisen.

Flere av elevene ved skolen flyktet ut av skoleområdet i panikk etter at en elev skal ha utløst brannalarmen etter å ha hørt det første skuddet.

Under kontroll

Episoden utløste såkalt full lockdown ved Santa Fe High School, og TV-bilder fra ABC News viser at store mengder politi, ambulansefolk og brannfolk har rykket ut og tatt oppstilling utenfor skolen.

Foreløpig kan ikke politiet avkrefte at det kan være snakk om flere gjerningspersoner. Skoledistriktet i Santa Fe skriver at situasjonen er under kontroll.

USAs president Donald Trump kommenterte hendelsen på Twitter.

– Skoleskyting i Texas. De tidlige meldingene ser ikke bra ut. Gud velsigne alle, skriver han.

