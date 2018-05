Femstjernersbevegelsen og Ligaen enige om grunnlag for ny regjering i Italia

NTB utenriks

– I dag har vi endelig fått på plass alle delene av kontrakten om en ny regjering for forandring. Jeg er veldig glad, skrev De Maio på nettsiden til Femstjernersbevegelsen (M5S) fredag.

I regjeringsplattformen tas det til orde for å øke det italienske budsjettunderskuddet – noe som trolig vil være i strid med EUs regler. Partiene ønsker også å oppheve sanksjonene mot Russland og internere ulovlige innvandrere.

De skriver imidlertid ikke at de ønsker å ta Italia ut av eurosonen, noe de tidligere har vurdert. Dette kunne ha utløst en ny finanskrise i EU.

Valget i Italia ble holdt for over to måneder siden, og det har vært svært vanskelig å finne et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering.

Selv om ledelsen i populistiske M5S og den høyrepopulistiske Ligaen er blitt enige, er partene ennå ikke i mål. Først må den nye regjeringsplanen godkjennes av M5S' medlemmer i en nettbasert avstemning fredag, skriver nyhetsbyrået DPA.

Ligaen ventes å legge avtalen fram for en uformell avstemning i helgen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har partiene ennå ikke offentliggjort hvem de ønsker som statsminister. I tillegg må den nye regjeringen godkjennes av president Sergio Mattarella.