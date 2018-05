NTB utenriks

– Det dreier seg om to unge menn med egyptisk opprinnelse som forberedte et angrep, enten med eksplosiver eller med ricin, som er en meget sterk gift, sier Collomb til TV-stasjonen BMF TV.

Pågripelsene skjedde en knapp uke etter at en mann ble drept og fire andre såret i et knivangrep i Paris sist lørdag. Den antatte gjerningsmannen, som kom fra Tsjetsjenia, ble drept av politiet. Torsdag ble to kvinner med nære bånd til gjerningsmannen pågrepet.

