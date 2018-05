Trumps kjemperegning til Europa: Allierte burde brukt 4 prosent på forsvar

NTB utenriks

Den amerikanske presidenten var full av lovord da han fikk besøk av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Det hvite hus torsdag.

Ifølge ham har Stoltenberg gjort en veldig god jobb i å få europeiske land til å punge ut. Stadig flere allierte ligger nå an til å nå NATOs mål om at alle skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar.

– Men 2 prosent er et veldig lavt tall. Det burde i virkeligheten vært 4 prosent, sa Trump.

Tyskland i siktet

Han rettet spesielt skytset mot Tyskland og beskyldte landet for å oppføre seg som gratispassasjer i NATO.

Den tyske pengebruken ligger i dag på bare 1,2 prosent av BNP, og tyskerne har ingen plan om å nå 2 prosent med det første. Det provoserer Trump.

– Tyskland må vise lederskap i alliansen ved å adressere sin langvarige underbetaling på forsvarssiden. Tyskland har ikke bidratt det landet burde bidra, sa han.

Land som betaler for lite, vil bli «håndtert», advarte Trump videre. Det er en advarsel som også går til Norge, som i dag ligger på 1,6 prosent.

Toppmøte i juli

En oversikt fra i vinter viser at bare 15 av de 29 medlemslandene legger opp til å nå målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024. Norge er ikke blant disse.

I år ligger det an til at åtte land vil nå opp: Estland, Hellas, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Storbritannia og USA.

USAs krav er at de landene som ikke bruker nok, må legge fram nye pengeplaner før det kommende NATO-toppmøtet, som går av stabelen i Brussel i juli.

Trump skrøt likevel av forholdet til NATO – og spesielt av innsatsen til Stoltenberg, som nylig fikk forlenget sitt mandat med to år til 2020.

– Han har fått en lang forlengelse, og vi presset hardt på for det, for denne mannen gjør en storartet jobb i NATO, sa Trump.

Stoltenberg holder seg til 2 prosent

Stoltenberg selv vil ikke love at også han kommer til å presse på for en dobling av pengemålet.

– President Trump har også tidligere gitt uttrykk for at han mener 2 prosent er et gulv, og på ingen måte et tak, og at man må øke mer. Men det NATO har forpliktet seg til, er å bevege seg mot 2 prosent, sier Stoltenberg til norsk presse i Washington.

– Nå konsentrerer jeg meg om det NATO har vedtatt. Det er en krevende nok oppgave, sier han.

