Trump til Kim: Legg ned atomprogrammet eller bli kastet fra makten

Den amerikanske presidenten avviser i et forsøk på å berolige Nord-Koreas bekymringer at den såkalte Libya-modellen for atomnedrustning vil gjelde for Nord-Korea.

Referansen til Libya, som blant annet har kommet fra Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton, har blitt betegnet som uheldig av flere eksperter. Libyas daværende leder Muammar Gaddafi overrasket en hel verden da han i 2003 kunngjorde at landet ville gi avkall på hele sitt program for masseødeleggelsesvåpen. Han inviterte også internasjonale inspektører til å sjekke at landet holdt løftet sitt.

Utspillet ble ansett som et forsøk på å komme ut av den internasjonale isolasjonen. Men i 2011 ble Gaddafi styrtet og drept i forbindelse med at Norge og andre NATO-land bombet Libya. Noe slikt vil ikke skje med Kim, så lenge det kommende toppmøtet blir gjennomført og resulterer i at Kim legger ned atomvåpnene, lover Trump.

Gulrot og pisk

– Kim vil få veldig sterk beskyttelse. Han kommer til å bli værende i sitt land og få drive sitt land. Hans land vil bli svært rikt, sa Trump.

Trump advarte samtidig om at hvis Nord-Korea ikke inngår avtale om atomnedrustning, så kan det skape uante konsekvenser for Kim. Trump viste til det som skjedde med Gaddafi og sa:

– Den modellen vil finne sted hvis vi ikke får i stand til en avtale.

– Den libyske modellen er ikke en modell vi har hatt i tankene i det hele tatt når det gjelder Nord-Korea. I Libya ødela vi landet. Det fantes ingen avtale om å beholde Gaddafi. Vi gikk inn for å slå ham, sa Trump.

Presidenten sa at han «er villig til å gjøre mye» for å garantere for Kims sikkerhet.

– Den modellen kan finne sted hvis vi ikke oppnår en avtale, mest sannsynlig. Men hvis vi får i stand en avtale, tror jeg at Kim Jong-un vil bli svært, svært lykkelig, sa Trump.

Uttalelsene fra den amerikanske presidenten kom mens han tok imot NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Det hvite hus torsdag.

Usikkerhet rundt toppmøtet

Under seansen kommenterte Trump også meldingene om at Nord-Korea skal ha truet med å avlyse det planlagte toppmøtet mellom han og Kim 12. juni.

Ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap skal en av grunnene være sterk misnøye med at USA og Sør-Korea nå holder den store militærøvelsen «Max Thunder» sammen.

Nord-Koreas viseutenriksminister Kim Kye Gwan har også utelukket ensidig atomnedrustning og sagt USA også må ruste ned.

Det amerikanske forsvarsdepartementet svarte torsdag at USA ikke har noen planer om å nedskalere de felles militærøvelsene med Sør-Korea.

Tidligere samme dag uttalte Sør-Korea at landet vil kommunisere tett med både USA og Nord-Korea for å få i stand et vellykket møte mellom Trump og Kim.

– Neste trinn

Trump mener også at møtet vil gå sin gang.

– Ingenting har endret seg når det gjelder Nord-Korea, etter hva vi kjenner til. Vi har ikke hørt noe, sa Trump.

– Jeg tror vi sannsynligvis vil ha et veldig vellykket møte, men vi har ikke hørt noe. Vi leser bare ting sånn som dere, og vi har hørt diverse fra Sør-Korea, sa han videre.

Presidenten kom også med en kryptisk uttalelse om hva som vil skje dersom møtet ikke finner sted.

– Vi får se hva som skjer, hvis møtet finner sted, så finner det sted. Hvis ikke, så går vi videre til neste trinn, sa Trump.

