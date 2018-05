Trump sier sjansene er små for ny handelsavtale med Kina

NTB utenriks

– Jeg heller mot å tvile på at det oppnås en handelsavtale med Kina, sa Trump torsdag.

– Kina har blitt svært bortskjemt, fordi de alltid har fått 100 prosent uttelling for det de ønsker fra USA, sa presidenten.

Uttalelsene kom like før Trump skulle møte en handelsdelegasjon fra Beijing i Washington, ledet av Kinas visestatsminister og forhandlingsleder Liu He. Møtet skal være et forsøk på å gjenoppta handelssamtaler, dempe gnisningene mellom de to økonomiske supermaktene og hindre handelskrig.

Trump gjentok budskapet han har sagt før om at handelsbalansen mellom de to landene er skjev og at Kina har skodd seg på det, på bekostning av amerikansk næringsliv og amerikanske arbeidsplasser.

Trump langet også ut mot EU.

– EU har vært forferdelige mot USA i handelsspørsmål. De har vært forferdelige mot våre arbeidere, sa presidenten.

Den kinesiske delegasjonen skal ha møter med en amerikansk delegasjon ledet av finansminister Steven Mnuchin både torsdag og fredag.

Denne uken forsøker også Trump-administrasjonen å oppnå en avtale med Canada og Mexico for å reforhandle frihandelsavtalen NAFTA.

(©NTB)