To kvinner pågrepet etter knivangrepet i Paris

De to kvinnene har hatt nære bånd til gjerningsmannen bak angrepet, Khamzat Azimov, sier François Molins, som er sjef for Frankrikes påtalemyndighet for terrorrelaterte saker.

Azimov ble skutt og drept av fransk politi etter å ha drept en person og skadd fire andre med kniv i Paris sent lørdag kveld.

Kvinnene skal også være venner av en venn av Azimov som ble pågrepet søndag kveld. Fransk påtalemyndighet har bedt om at han blir fremstilt for en dommer torsdag og potensielt bli varetektsfengslet og siktet for sin rolle i angrepet.

IS har hevdet at de sto bak knivangrepet, og har publisert en video som angivelig viser at Azimov har sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppas leder Abu Bakr al-Baghdadi.

I kjølvannet av angrepet har det kommet fram at Azimov sto på fransk etterretnings såkalte S-liste over mulige jihadister, noe som har utløst kritikk mot franske myndigheters antiterrorstrategi.

