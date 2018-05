Merkel: Enighet om å bevare Iran-avtalen

NTB utenriks

Merkel sa torsdag også at det bør gjennomføres ytterligere forhandlinger med Iran om landets rakettprogram og andre saker.

Tidligere har en EU-kilde sagt til nyhetsbyrået AFP at landene i unionen er enige om en felles tilnærming for å holde liv i avtalen om Irans atomprogram.

EU-president Donald Tusk understreket behovet for en slik felles linje i forkant av toppmøtet i den bulgarske hovedstaden Sofia.

– Jeg vil at lederne bekrefter at EU står opp for avtalen så lenge Iran gjør det. Avtalen er bra for europeisk og global sikkerhet, sa Tusk onsdag.

President Donald Trump varslet tidligere denne måneden at USA vil trekke seg fra atomavtalen. EU-landene, Iran, Russland, Kina, Norge og en rekke andre land har kritisert beslutningen.

