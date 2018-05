Meghan Markle bekrefter at faren ikke kommer i bryllupet 

NTB utenriks

– Dessverre kommer ikke faren min til å være til stede i bryllupet vårt, heter det i en uttalelse fra Markle torsdag.

Hun legger til at hun håper faren nå får rom til å fokusere på sin helse.

Nettstedet TMZ har tidligere denne uken meldt at Markles far Thomas Markle trolig ikke ville komme i bryllupet lørdag.

Den første begrunnelsen var at han var skamfull etter å ha stilt opp på bilder tatt av paparazzi-fotografer som han fikk penger for. Senere ble det opplyst at han måtte gjennomgå en operasjon få dager før bryllupet på grunn av hjerteproblemer.

(©NTB)