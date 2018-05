EU vil blokkere amerikanske sanksjoner mot Iran

NTB utenriks

Hensikten er å beskytte europeisk næringsliv som driver handel i og med Iran mot konsekvensene av at USA gjeninnfører sanksjoner mot landet, sier Juncker.

Blokkeringen skjer gjennom at EU reaktiverer en gammel blokkeringslov, noe som formelt sett vil skje fredag morgen, opplyser han videre.

– EUs plikt

En såkalt blokkering går ut på at EU vedtar en lov som forbyr europeiske selskaper og privatpersoner å etterleve de amerikanske sanksjonene. EU truet med slik blokkering i 1996 som svar på amerikanske sanksjoner mot Cuba.

– Vi må innse at effektene av de amerikanske sanksjonene vil føles. Det er derfor EUs plikt å beskytte europeiske bedrifter. Det gjelder spesielt små- og mellomstore bedrifter. Derfor starter vi nå prosessen for reaktivering av blokkeringsloven, sier Juncker.

Hensikten med å blokkere de amerikanske sanksjonene er å ivareta europeisk næringsliv, og ikke minst å veie opp for de økonomiske skadevirkningene av sanksjonene for Iran, slik at landet oppmuntres til å fortsette å overholde atomavtalen som ble inngått i 2015.

Flere tiltak

I tillegg til å reaktivere blokkeringsloven skal Den europeiske investeringsbanken få tillatelse til å finansiere europeiske selskapers investeringer i Iran, bekrefter Juncker.

Han nevner også Miguel Arias Cañetes besøk i Iran for å fremme mer energisamarbeid.

Europeiske land har også en rekke andre alternativer oppe til vurdering for å kontre amerikanske sanksjoner mot Iran. Utfordringen er at det vil bli vanskelig å veie opp for de økonomiske skadevirkningene av de amerikanske tiltakene.

