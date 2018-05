Danmark trekker spesialstyrker ut av Irak

NTB utenriks

Utenriksminister Anders Samuelsen og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er begge skjønt enige om at styrkene har gjort en viktig innsats.

– Det kan vi være stolte av. Nå har vi nådd et punkt hvor vi kan begynne å hente hjem spesialstyrkene siden ISIL ikke lenger kontrollerer større områder i Irak, sier Samuelsen.

ISIL er en annen forkortelse for den ytterliggående islamistgruppa IS. De danske spesialstyrkene ventes å være ute av Irak senest i oktober.

Selv om IS har mistet de aller fleste av sine landområder, er gruppa fortsatt i stand til å gjennomføre væpnede angrep. Samuelsen understreker at kampen mot IS ikke er fullstendig over.

– Danmark vil fortsatt være en del av koalisjonen mot ISIL med vårt trenings- og radarbidrag.

(©NTB)