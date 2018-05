Airbnb skal oppgi leieinntekter til myndighetene i Danmark

NTB utenriks

Regjeringen i Danmark er glad for den nye avtalen mellom landets skattemyndigheter og Airbnb.

– På denne måten får vi delingsøkonomien til å vokse og samtidig sikret at det blir betalt skatt, sier skatteminister Karsten Lauritzen.

Danmark er første land i verden hvor Airbnb inngår en slik avtale, ifølge Lauritzen. Lovforslaget om avtalen vil bli fremmet i Folketinget tidligst til høsten.

– Danmark er et bra sted å prøve dette, sier Patrick Robinson, en av Airbnbs direktører. Han viser til at danskene har en sterk velferdsstat og at de er åpne for nye ting.

– 90 prosent av vertene våre vil gjerne betale skatt. Men det bør være enkelt og strømlinjeformet, og det vil denne løsningen være, sier Robinson.

(©NTB)