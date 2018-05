Zuckerberg skal møte europeiske parlamentarikere

NTB utenriks

Møtet kan finne sted så tidlig som neste uke, skriver EU-parlamentets president Antonio Tajani i en uttalelse på Twitter.

Zuckerberg fikk i mars forespørsel fra Tajani om å møte opp i EU-parlamentet.

– Våre borgere fortjener en fullstendig og detaljert forklaring. Jeg ønsker Mark Zuckerbergs beslutning om å stille opp i egen person foran representantene for 500 millioner europeere velkommen. Det er et steg i rett retning for å gjenopprette tillit, skriver Tajani.

Zuckerberg må foran parlamentarikerne forklare hvordan analyseselskapet Cambridge Analytica, som bisto Donald Trump i valgkampen, kunne stjele personopplysninger om 50 millioner Facebook-brukere. Zuckerberg må også klargjøre at persondata ikke blir brukt for å manipulere demokratiet.

