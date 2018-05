NTB utenriks

– Det er dypt beklagelig at ledelsen er blitt tvunget til å ta denne beslutningen. Særlig for passasjerene våre, som rammes direkte, og for de ansatte, heter det i en uttalelse fra selskapets administrerende direktør Magnus Ivarsson onsdag.

NextJets flyginger ble innstilt fra og med onsdag klokken 13. Passasjerer som har booket reiser med selskapet, oppfordres til å kontakte reisebyrå for mer informasjon.

(©NTB)