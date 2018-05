Senatets etterretningskomité: Russland blandet seg inn i valgkampen i USA

NTB utenriks

I en uttalelse onsdag sier lederen for etterretningskomiteen, Richard Burr, at komiteen har brukt 14 måneder på å ettergå kilder og analytikere, og at «vi ser ingen grunn til å bestride konklusjonene» fra amerikansk etterretning i fjor om at Russland grep inn i valgkampen for å skade Hillary Clintons kandidatur og hjelpe Trump.

Konklusjonen står i kontrast til en tilsvarende gjennomgang som etterretningskomiteen i Representantenes hus har stått for. Der ble det i forrige måned opplyst at man er enig i mesteparten av innholdet i etterretningens rapporter, men at etterretningsorganene brukte de riktige verktøyene i arbeidet med å vurdere Russlands president Vladimir Putins hensikter.

Komiteen i Representantenes hus er enig i at Putin ønsket å sverte Hillary Clinton, men komiteen er ikke enige om at Putin ønsket å hjelpe Trump.

