Palestina kaller hjem ambassadører fra europeiske land

NTB utenriks

Ifølge palestinsk UD vil ambassadørene i Romania, Tsjekkia, Ungarn og Østerrike bli kalt hjem «for konsultasjoner», noe som er en relativt sterk måte å markere misnøye på i den diplomatiske verdenen.

EU har tatt kraftig avstand fra president Donald Trumps beslutning om å anerkjenne okkuperte Jerusalem som israels hovedstad og åpning av ambassade i byen. De fire EU-landene valgte likevel å delta under mandagens ambassadeåpning.

Palestinske myndigheter kaller de fire landenes beslutning «et alvorlig brudd på folkeretten».

Israel tok kontroll over Vest-Jerusalem under krigen i 1948, og erobret resten av byen fra Jordan under seksdagerskrigen i 1967. FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

(©NTB)