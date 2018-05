OPCW: Det ble trolig brukt klorgass i Syria i februar

NTB utenriks

Saraqeb ligger i Idlib-provinsen, som i stor grad kontrolleres av opprørere fra Tahrir al-Sham, kjent som al-Qaidas forlengede arm i Syria.

Byen kom i februar under harde angrep fra syriske regjeringsstyrker og deres allierte, og det kom meldinger om bruk av klorgass.

FNs granskingskommisjon for Syria besluttet å granske meldingene, og OPCW konkluderer nå med at klorgass «trolig ble brukt som et kjemisk våpen» i et angrep mot Saraqeb 4. februar.

Ingen ble ifølge lokale helsearbeidere drept i angrepet, men sykehuset i byen skal ha behandlet elleve mennesker som hadde pustevansker.

Fant to gassflasker

Da OPCWs granskere oppsøkte Saraqeb-bydelen Al Talil fant de «to gassflasker som man fastslo hadde inneholdt klorgass».

OPCW viser også til uttalelser fra lokale vitner og medisinske beviser og konkluderer med at det hadde vært «en uvanlig høy konsentrasjon av klorgass i lokalmiljøet».

OPCW tar ikke stilling til hvordan gassflaskene havnet der, men fastslår at gassen ble frigjort som følge av «mekanisk sammenstøt».

Gransker Douma-angrep

OPCW gransker også meldinger om bruk av klorgass eller andre kjemiske stridsmidler i den da opprørskontrollerte byen Douma rett utenfor Damaskus i april. Så langt har ikke organisasjonen kommet med noen konklusjon i denne saken.

USA, Frankrike og Storbritannia angrep i april flere mål i Syria, som en reaksjon på den angivelige bruken av stridsgass i Douma.