Det hvite hus tilbakeholdent om Kims trusler om å avlyse toppmøte

NTB utenriks

Flere medier, blant annet det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, har meldt at det lukkede landet har truet med å avlyse det kommende toppmøtet mellom Kim Jong-un og Trump i juni.

Grunnen skal være misnøye med USA og Sør-Koreas årlige felles militærøvelse Max Thunder. Nord-Korea har også avlyst onsdagens samtaler med Sør-Korea.

Regimet i Pyongyang kaller den pågående militærøvelsen for en provokasjon, melder det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

– Vi er klar over meldingene fra sørkoreanske medier. USA vil se på hva Nord-Korea har sagt og fortsette å samkjøre med våre allierte, sa Det hvite hus' talsperson Sarah Sanders.

Det amerikanske utenriksdepartementet har opplyst at det vil forsette med forberedelsene til toppmøtet, som etter planen skal finne sted i Singapore 12. juni.

Toppmøtet blir holdt etter flere måneder med intenst diplomati, der Sør-Koreas president Moon Jae-in har spilt en nøkkelrolle.

I slutten av april møttes de to koreanske lederne til et historisk toppmøte på grensen mellom de to landene.

(©NTB)