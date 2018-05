– Ecuador spionerte på Assange i landets London-ambassade

NTB utenriks

Assange har bodd i Ecuadors ambassade siden 2012. Ifølge The Guardian leide ecuadorianske myndigheter inn et internasjonalt sikkerhetsselskap og dekkagenter for å overvåke besøkende til Assange, ambassadens egne ansatte og også britisk politi som holder vakt utenfor ambassaden.

Innledningsvis var hensikten å beskytte Assange fra risikoen for å kunne bli fraktet bort av britisk politi, men prosjektet utviklet seg etter hvert til et fullskala spionasjeprogram og endret innhold da det viste seg at Assange skal ha hacket seg inn i ambassadens datamaskiner.

Avisen siterer dokumenter som viser at Assange hacket ambassadens kommunikasjonssystem og at han hadde sin egen satellittbaserte nett-tilgang.

– Ved å bryte seg gjennom ambassadens brannmur, kunne Assange få tilgang til og stanse både offentlig og personlig kommunikasjon mellom ansatte, skriver avisen.

WikiLeaks avviser at Assange hadde hacket seg inn på ambassadens systemer.

De siste månedene har Ecuador begrenset Assanges nettilgang og hindret ham fra å få tilgang på epost. Myndighetene har også lagt begrensninger på antall besøkende han kan ha.

Assange søkte tilflukt i ambassaden i 2012 etter at en britisk dommer slo fast at han skulle utleveres til Sverige der han var anklaget for seksuelle overgrep. Assange har hevdet at anklagene var politisk motivert og at de kunne føre til at han kunne utleveres til USA.

