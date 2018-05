NTB utenriks

Meldingen fra det palestinske helsedepartementet gikk ut på at jenta ble eksponert for gassen da israelske styrker gikk hardhendt til verks mot demonstranter som nærmet seg grensen. 58 palestinere ble drept og over 2.700 ble skadd.

En lege som ikke vil stå fram med navn, sier til nyhetsbyrået AP at babyen hadde helseproblemer fra før, og sier han ikke tror tåregass var årsaken til dødsfallet.

Jentas familie sier tirsdag at babyen havnet i området der uroen pågikk ved en feiltakelse.

