TMZ: Meghan Markles far håper likevel å komme i datterens bryllup

NTB utenriks

Det har vært stor oppstandelse i britiske og amerikanske medier etter at nettstedet TMZ mandag meldte at Thomas Markle hadde bestemt seg for å utebli fra vielsen når datteren gifter seg med britiske prins Harry på lørdag.

Grunnen skal ha vært at han nylig hadde et hjerteinfarkt og at han var lei seg og ikke ville gjøre datteren og sin kommende svigersønn flaue fordi han hadde stilt opp på paparazzi-bilder. Noe han for øvrig angrer på.

Britiske medier har vært fulle av saker om hvor lei seg og fortvilt den vordende bruden var, og at hoffet har jobbet febrilsk for å endre bryllupsopplegget.

Men tirsdag melder TMZ at Thomas Markle har ombestemt seg og likevel vil komme til Storbritannia for å føre skuespillerdatteren opp kirkegulvet.

Vil ikke gå glipp av

– Jeg hater tanket på å gå glipp av en av de største hendelsene i historien og å føre min datter opp kirkegulvet, sier Markle til nettstedet.

Markle sier videre at han har vært til nye undersøkelser på sykehus etter sterke brystsmerter og at legene har tatt en rekke undersøkelser. Dersom legene gir ham klarsignal, så ønsker han å reise til England for å være sammen med datteren og svigersønnen på deres store dag.

Thomas Markle forteller også at Meghan forsøkte å ringe ham på mandag, men at han ikke fikk svart fordi han ikke hadde mobiltelefonen sin i nærheten. Hun skal da han sendt ham en tekstmelding der hun skrev at hun var glad i ham og bekymret for helsen hans.

– Dronningen bryr seg neppe

Markle forteller videre at datteren ikke bærer noe nag til ham for avtalen han gjorde med paparazzi-byrået, som tok oppstilte bilder der han later som om han forbereder seg til bryllupet.

På spørsmål om han tror dronning Elizabeth er oppgitt over ham, svarer Markle:

– Jeg tror ikke dronningen tenker på hva jeg bedriver.

(©NTB)