Soros flytter stiftelser ut av Ungarn

Kontoret som Open Society Foundations har hatt i Budapest, blir nå flyttet til Berlin. I en uttalelse fra Open Society Foundations heter det at den politiske og juridiske situasjonen i Ungarn er blitt gradvis mer undertrykkende.

Soros, som er født i Ungarn, har lenge drevet stiftelser som jobber med å fremme demokrati, menneskerettigheter og pressefrihet i ulike deler av verden.

Arbeidet har ført til anklager i flere land om at han blander seg inn i deres politiske forhold. Ungarns kontroversielle statsminister Victor Orban er en hyppig kritiker av Soros, og Orbans parti har stemplet politiske motstandere som «Soros' kandidater».

Beslutningen om å stenge Open Society Foundations' kontor i Budapest kommer dagen etter at den ungarske regjeringen varslet skjerping av et lovforslag om ikke-statlige organisasjoner. Forslaget vil gi regjeringen mulighet til å forby organisasjoner som jobber med innvandringssaker og som anses for å utgjøre en nasjonal sikkerhetsrisiko.

