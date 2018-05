Slik er EUs plan for å redde Iran-avtalen 

NTB utenriks

Et hektisk diplomati har pågått siden president Donald Trump bestemte seg for å trekke USA ut av atomavtalen og gjeninnføre sanksjoner mot Iran.

EU, Russland og Kina er nå alle i samtaler med iranerne for å prøve å redde stumpene. Håpet er at de skal klare å overtale Iran til å bli værende i atomavtalen til tross for nye straffetiltak fra amerikansk side.

I tillegg handler det om å beskytte næringslivet, som har investert tungt i Iran siden atomavtalen kom på plass.

Møter i Brussel

Tirsdag var Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif på besøk i Brussel. Der møtte han EUs utenrikssjef Federica Mogherini for å prøve å samle trådene etter flere dager med vanskelige diskusjoner på telefon.

Senere tirsdag var det planlagt et nytt møte mellom Zarif og Mogherini samt Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian, Storbritannias utenriksminister Boris Johnson og Tysklands utenriksminister Heiko Maas.

– Godt og konstruktivt, oppsummerte Zarif etter det første møtet.

– Vi forberedte diskusjonene i kveld, og jeg mener vi er på riktig vei i arbeidet for å sikre at interessene til alle gjenværende parter i atomavtalen, spesielt Iran, ivaretas og garanteres, sa han.

Vanskelig situasjon

EUs utfordring er at det vil bli vanskelig å veie opp for de økonomiske skadevirkningene av USAs sanksjoner.

Sanksjonene kan dessuten ramme europeiske bedrifter direkte, og USA har aktivt oppfordret europeiske investorer til å begynne å trekke seg ut av Iran.

EU-kilder innrømmer at saken er vrien.

– Det fins ikke noen magisk løsning på dette. Det er svakheter ved samtlige alternativer, sier en sentralt plassert EU-tjenestemann som uttaler seg anonymt om diskusjonene.

USA har varslet at sanksjonene vil bli innfaset over en periode på tre til seks måneder. Europa har derfor tid til å tenke seg om, påpeker kilden.

– Vi har ikke panikk. Det er ikke noe ekstremt tidspress vi jobber under.

Tre hovedspor

Så langt har EUs forslag til mottiltak mot USA hovedsakelig gått langs tre spor:

* Det viktigste forslaget er såkalt blokkering. Det går ut på at EU vedtar en lov som forbyr europeiske selskaper og privatpersoner å etterleve de amerikanske sanksjonene. EU truet med slik blokkering i 1996 som svar på amerikanske sanksjoner mot Cuba.

* Et annet spor er pengehjelp. EU vurderer for eksempel å la Iran få søke om midler fra Den europeiske investeringsbanken (EIB).

* EU vurderer dessuten et fordypet energisamarbeid. Det blir diskusjonstema allerede denne uka når EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete besøker landet.

I tillegg kan det komme nasjonale tiltak, spesielt for å sikre pengehjelp.

Toppmøte i Sofia

Atomavtalen blir også diskusjonstema når stats- og regjeringssjefene i EU samles til toppmøte i Bulgarias hovedstad Sofia onsdag kveld.

Det er ikke ventet konkrete vedtak fra møtet. Men lederne vil komme med et klart budskap om støtte til atomavtalen, opplyser EU-tjenestemannen.

– Det skal ikke etterlates noe tvil om at så lenge Iran overholder atomavtalen, vil også EU overholde den. Det er nøkkelbudskapet.

