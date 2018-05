Nicaraguas president skal møte opposisjonen

NTB utenriks

Det opplyste myndighetene i Managua tirsdag.

Tidligere denne uken opplyste landets katolske biskoper at de skal mekle i den såkalte «nasjonale dialogen» som er ventet å starte onsdag.

Minst 51 personer er drept i sammenstøtene som har brutt ut i landet etter at studenter startet demonstrasjoner mot president Daniel Ortegas velferdsreform i april. Demonstrasjonene utviklet seg etter hvert til et krav om at Ortega må gå av.

– Fred er veien og den eneste døren til sameksistens og respekt for ro og sikkerhet for oss alle, sa Ortega i en tale lørdag etter at det var meldt om nye demonstrasjoner og sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti i en rekke byer i landet.

Også landets hær har bedt om at de voldelige gatekampene må ta slutt.

73-åringen er tidligere geriljaleder i den venstreorienterte bevegelsen som styrtet diktatoren Anastasio Somoza fra makten i 1979. Dette er de verste protestene som har rammet Ortega siden han kom tilbake til makten for elleve år siden etter å ha vært flere år i opposisjon.

(©NTB)