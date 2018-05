Irans utenriksminister positiv etter EU-møte 

NTB utenriks

De to møttes i EU-hovedstaden tirsdag formiddag for å diskutere veien videre etter president Donald Trumps beslutning om å trekke USA ut av atomavtalen med Iran.

Zarif og Mogherini skal etter planen holde et nytt møte senere tirsdag sammen med Frankrike, Tyskland og Storbritannia. EUs mål er å få Iran til å bli værende i atomavtalen til tross for at USA går ut.

– Det var et veldig godt og konstruktivt møte, sa Zarif etter møtet med Mogherini.

– Vi forberedte diskusjonene i kveld, og jeg mener vi er på riktig vei i arbeidet for å sikre at interessene til alle gjenværende parter i atomavtalen, spesielt Iran, ivaretas og garanteres, sa han.

