FNs matvareprogram ber om økt tilgang til Nord-Korea

Matsituasjonen i Nord-Korea har de siste årene blitt forverret av at Pyongyang har brukt større ressurser på sitt atomprogram, på bekostning av befolkningen. Tunge FN-sanksjoner har også ytterligere komplisert forholdene.

FNs matvareprogram WFP er en av de få bistandsorganisasjonene som har tilgang til det isolerte landet, men Beasley roser tirsdag Nord-Korea for økt åpenhet. Bare i fjor gjennomførte WFP 1.800 inspeksjoner i landet.

– Vi trenger imidlertid enda større tilgang og mer informasjon. Det er mange som er bekymret for at forsyningene og pengene ikke når fram til målgruppen, sa han på en pressekonferanse i Seoul.

Matmangel og sult

Antallet «alvorlig sultne» i verden har økt fra 80 millioner til 124 millioner de siste tre årene. WFP, som er verdens største matvareprogram, er 2–3 milliarder dollar unna sitt finansieringsmål. FN ba i fjor om 114 millioner dollar for bistand til Nord-Korea, men mottok kun 31 millioner dollar.

Eksperter anslår at Nord-Korea trenger å produsere rundt 6,7 millioner tonn mat for å brødfø sin befolkning, men produksjonsnivået i landet er rundt 1 million tonn lavere. FN anslår at rundt 41 prosent av nordkoreanere er underernært.

WFP-sjefen sier imidlertid at han kjente på en «enorm følelse av optimisme» under møtene med nordkoreanske representanter, og han håper nå på et «nytt kapittel i historien».

Diplomatiet på frammarsj

Et nytt kapittel ser nemlig ut til å være i horisonten for Korea-halvøya. Mange tiår med iskalde fronter mellom Nord-Korea og Sør-Korea fikk en tilsynelatende brå slutt da Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i april signerte en erklæring om full atomnedrustning. De to er også enige om at de skal få en slutt på Koreakrigen, som ennå ikke er formelt avsluttet.

Ingen tunnelåpninger skal så langt være permanent stengt, og flere bygninger står fortsatt. 38 North skriver at disse sannsynligvis vil bli ødelagt når de utenlandske journalistene besøker stedet.

Det vil trolig skje mellom 23. og 25. mai, avhengig av værforholdene. Journalister fra USA, Sør-Korea, Russland, Kina og Storbritannia blir invitert, ifølge utenriksdepartementet i Pyongyang.

Nye fredsmøter

Dette er et ledd i tilnærmingen mellom Nord-Korea og Sør-Korea og USA, i forkant av toppmøtet mellom den nordkoreanske lederen Kim Jong-un og Donald Trump. Skeptikere har imidlertid stilt spørsmål ved åpenheten rundt prosessen hvor testanlegget ødelegges.

Samtidig har Nord-Korea og Sør-Korea blitt enige om å holde samtaler mellom høytstående delegasjoner fra begge land onsdag.

Partene skal diskutere tiltak som trengs for å opprettholde løftet om nedrustningen på den koreanske halvøya, skriver Reuters. Møtet vil også ta opp enigheten om formelt å avslutte krigen mellom de to landene.

Møtet skal finne sted i fredshuset i grensebyen Panmunjom, opplyser det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet.

