Ti såret i angrep mot politiet i Surabaya i Indonesia

Politiet i byen opplyste først at et bombeangrep med en bil hadde skjedd klokken 8.50 lokal tid mandag, og at minst én politibetjent var skadd.

Senere ble det klart at langt flere var såret, og at angriperne hadde kommet til stedet på motorsykler.

– Det var fire gjerningspersoner som kjørte to motorsykler. De er bekreftet døde, sier Frans Barung Mangera, talsmann for politiet i Øst-Java.

En åtte år gammel jente var sammen med gjerningspersonene på en av motorsyklene, ifølge Mandera. Hun er såret og sendt til sykehus.

– Vi håper hun overlever, sier talsmannen.

Opptak fra et overvåkingskamera viser to politimenn som stanser motorsyklene ved porten til politihovedkvarteret før en bombe blir utløst.

Angrepet skjedde dagen etter selvmordsangrepene mot kirker i Surabaya. Angrepene skal ha blitt utført av et foreldrepar med fire barn, blant dem to døtre på tolv og ni år. I tillegg til de seks familiemedlemmene ble minst åtte andre mennesker drept.

Indonesiske myndigheter hevder at det er Jamaah Ansharut Daulah (JAD), et lokalt nettverk av militante islamister som har sverget troskap til IS, som står bak angrepene mot kirkene.

– De planla et angrep mot politiet 11. mai, men fordi politiet var forberedt, fant de andre mål, sa talsperson Wawan Purwanto i landets statlige etterretningsorgan søndag.

