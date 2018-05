TMZ: Meghan Markles far deltar likevel ikke i bryllupet

NTB utenriks

Thomas Markle fikk et hjerteinfarkt for seks dager siden, og det er en av grunnene til at han nå har trukket seg fra bryllupet, ifølge nettstedet.

Kensington Palace har ikke bekreftet at Markle uteblir fra seremonien, men ber om forståelse.

– Dette er et svært personlig øyeblikk for frøken Markle i dagene før hennes bryllup. Hun og prins Harry ber igjen om at forståelse og respekt gis frøken Markle i denne vanskelige situasjonen, sier en talsperson ifølge Sky News.

Ifølge TMZ har beslutningen også kommet etter at Thomas Markle inngikk en avtale med et paparazzibyrå om å la seg fotografere mens han gjorde seg klar til bryllupet. Markle sier han har trukket seg fra bryllupet fordi han ikke vil gjøre datteren og kongefamilien flau.

Han hevder imidlertid at det ikke var for pengenes skyld at han inngikk fotoavtalen, men fordi han synes paparazzibildene av ham viser han i lite flatterende situasjoner.

(©NTB)