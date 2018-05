Nye Syria-samtaler i Astana etter israelsk opptrapping

NTB utenriks

Også representanter for det syriske regimet deltok i møtene mandag formiddag, og i løpet av kvelden er en opprørsdelegasjon ventet til byen, opplyser utenriksdepartementet i Kasaksthan.

I tillegg kommer FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura.

Ifølge departementets talsmann skal forhandlingene handle om «ytterligere tiltak for å fremme prosessen med å løse konflikten».

Astana-prosessen ble innledet at Russland, Tyrkia og Iran for over ett år siden, parallelt med de resultatløse FN-ledede fredsforhandlingene i Genève. Siden forrige runde har konflikten i Syria fått enda en ny omdreining ved at Israel i forrige uke gikk til angrep på syriske mål for å ramme Irans militære tilstedeværelse i landet. Israel har flere ganger tidligere gjennomført angrep i Syria, men ikke i samme omfang som sist torsdag.

Siden forrige samtalerunde i midten av mars har også USA trukket seg fra atomavtalen med Iran, noe som kan ha oppmuntret Israel til en hardere militær konfrontasjonslinje mot landet som Israel regner som sin fremste fiende i regionen.

Astana-prosessen skulle være et forsøk på å oppnå en gradvis nedtrapping av krigen i Syria. Men til nå har innsatsen først og fremst vært fokusert på å skape geografisk avstand mellom regjeringsstyrkene og opprørere. Det har skjedd ved hjelp av kraftige regjeringsoffensiver mot opprørskontrollerte byområder og med påfølgende evakuering av opprørere til Idlib-provinsen og deler av Aleppo-provinsen.

