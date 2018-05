NTB utenriks

– Hver nasjon har rett til å forsvare sine landegrenser. Terrororganisasjonen Hamas har erklært sin intensjon om å ødelegge Israel og sende tusenvis for å ødelegge grensegjerdet for å oppnå dette. Vi vil fortsette å handle for å forsvare våre innbyggere og suverenitet, skriver Netanyahu på Twitter.

Antall palestinere drept av israelske soldater under mandagens demonstrasjoner har steget til 52. Åtte var barn under 16 år, ifølge palestinernes FN-utsending. Over 2.200 er såret.

