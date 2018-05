Etterretningssjefer anklager Russland for aktiv undergraving av vestlige demokratier

NTB utenriks

Det er lederne for Tyskland og Storbritannias sikkerhetstjenester samt EU og NATOs øverste sikkerhetssjefer som kommer med de kraftige anklagene.

De anklager russiske myndigheter for å ha forsøkt å manipulere valg, stjele sensitive data og provosere fram et kuppforsøk i Montenegro.

– Vår respekt for det russiske folk kan ikke og må ikke få oss til å unnlate å påpeke og slå tilbake mot Kremls åpenbare brudd på internasjonale regler, sa lederen for britiske M15, Andrew Parker, under et sikkerhetsmøte i Berlin mandag.

Han peker også på nervegiftattentatet mot dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter i Salisbury, som han mener utvilsomt har sitt opphav i Moskva.

Russland har avvist anklagene og blant annet antydet at angrepet må ha vært britenes eget verk for å få oppmerksomheten bort fra brexit. I alt har russiske myndigheter og statskontrollerte medier fremsatt 30 ulike teorier om angrepet.

– Uansett hva slags tull de maner fram, så er saken klar, mener Parker.

Den tyske sikkerhetssjefen Hans-Georg Maassen anklager også Russland for å stå bak vedvarende nettangrep der målet er å stjele sensitive data som kan brukes av russisk etterretning i framtiden. Bekymringen er spesielt stor knyttet til finansiering av ytterliggående grupper med formål om å skape splittelse i europeiske samfunn.

(©NTB)