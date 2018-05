55 palestinere drept av israelske soldater

NTB utenriks

– Vi fordømmer på det sterkeste disse grusomhetene begått av israelske okkupasjonsstyrker og deres massive bruk av makt mot sivile som har utøvd sin rett til å demonstrere fredfullt – og de har demonstrert fredfullt, sa palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour mandag ettermiddag.

Helsedepartementet på Gazastripen opplyser at antall drepte palestinere har steget til 55. Videre er 2.238 såret, over 770 av dem av skudd, skriver den israelske avisen Haaretz.

Dermed ble mandagen, samme dag som Israel og USA feiret åpningen av den nye amerikanske ambassaden i Jerusalem, den blodigste dagen på Gazastripen siden 2014-krigen med Israel.

Israel argumenterer med at det forsvarer landets grenser og anklager Hamas, som styrer Gazastripen, for å bruke demonstrasjonene som bakteppe for å utføre angrep.

Den israelske hæren (IDF) anslår at rundt 40.000 palestinere deltok i mandagens demonstrasjoner.

