USA ber om samarbeid mot Iran, men truer med sanksjoner

USAs utenriksminister Mike Pompeo uttrykte søndag ønske om å samarbeide med Europa mot det han kalte Irans ondsinnede oppførsel, trass i at USA mot Europas vilje trakk seg fra atomavtalen som USA inngikk sammen med Russland, Kina og europeiske land med Iran.

– Jeg håper at vi i dagene og ukene framover kan bli enige om en avtale som fungerer, som virkelig beskytter oss mot ikke bare Irans atomprogram, men også deres raketter og deres ellers ondsinnede oppførsel, sa Pompeo til Fox News søndag.

Samme dag sa imidlertid USAs nye nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton at USA ikke utelukker sanksjoner mot europeiske selskaper som fortsetter å handle med Iran.

Mener Iran utnytter avtalen

– Jeg tror europeerne etter hvert vil se at det er i deres interesse å gå med på dette, sa han til CNN.

Bolton mener at Iran har benyttet seg av handelen som atomavtalen åpnet for, til å styrke seg militært og til å involvere seg i konfliktene i Midtøsten.

– Hvis man ser på framskrittene som Iran har gjort under dekke av denne avtalen, framstøtene til Irans konvensjonelle styrker og terrorisme i Irak Syria, Libanon og Jemen siden 2015, har Iran virkelig vært på full fart framover, sa Bolton til TV-kanalen ABC.

President Donald Trump kunngjorde i forrige uke at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran, men både Frankrike, Tyskland og Storbritannia har gjort det klart at de vil holde på avtalen, som de mener er den beste garantien for at Iran ikke skaffer seg atomvåpen. I ukene før USAs kunngjøring appellerte alle tre sterkt til Trump om ikke å trekke seg ut.

Provoserte

Men kort etter Trumps kunngjøring, og bare timer etter at han selv tiltrådte, gjorde USAs nye ambassadør i Tyskland, Richard Grenell, seg upopulær ved å varsle europeiske bedrifter at de raskt må starte nedtrappingen av sin virksomhet i Iran, som atomavtalen åpnet for.

Men EU og europeiske regjeringer har gjort det klart at de vil søke å beskytte europeiske investeringer og handel i Iran og forsøke å finne måter å omgå amerikanske sanksjoner på.

Reuters skriver imidlertid at Tysklands regjering erkjenner at det kan bli vanskelig å beskytte tyske selskaper som har utstrakt handel med Iran etter at USA truet med sanksjoner.

Zarif på rundreise

Irans utenriksminister har lagt ut på en rundreise til Beijing, Moskva og Brussel for å forsøke å bevare atomavtalen, der Iran lover ikke å utvikle atomvåpen mot at de internasjonale sanksjonene mot landet oppheves.

– Vi håper at vi med dette besøket til Kina og andre land vil være i stand til å bygge en klar framtidig ramme for en omfattende avtale, sa utenriksminister Mohammad Javad Zarif etter samtaler med Kinas utenriksminister Wang Yi.

I Teheran sa viseutenriksminister Abbas Araghehi at de europeiske landene har opptil 60 dager til å gi garantier for å beskytte Irans interesser og kompensere for Irans tap etter at USA trakk seg fra avtalen.

