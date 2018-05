Prins Harry og Meghan: Klart for årets bryllup

NTB utenriks

Interessen for bryllupet og enhver detalj som kan relateres til det når daglig nye høyder i det som er en uvurderlig miks av kjendiser, sladder og kongelige. Prins Harry, nummer seks i arvefølgen til den britiske tronen, er blitt fulgt tett av mediene mot hans vilje hele livet, ikke minst etter moren, prinsesse Dianas død. Hans forlovede har fått føle samme medietrykket det siste året. Den fraskilte skuespilleren Meghan Markle, mest kjent fra Netflix-serien Suits, skal bli prinsesse.

Selve vielsen finner sted klokken 13 lørdag 19. mai, og seremonien vises direkte på blant annet NRK. Deretter skal paret kjøre i åpen vogn gjennom Windsors gater, en tur som tar om lag 25 minutter.

At prinsens utkårede er en amerikansk TV-stjerne kjent verden over, gir mye ekstra oppmerksomhet og kan bli uvurderlig turistreklame for England.

Strømmer til

Lite ser mer erkeengelsk ut enn Windsor, og byen har fått en skikkelig makeover før bryllupet. Tilreisende fra hele verden er allerede begynt å strømme til. Det er ventet mer enn 100.000 bryllupsturister til den lille byen, ny rekord i så fall.

Rundt 10.000 av dem kan presses inn i sentrumsgatene for å få et glimt av brudeparet på dagen. Resten har et massivt utvalgt av suvenirer med portretter av brudeparet på å velge i.

Det finnes også andre muligheter til å komme nesten tett på: Voksfigurene av de to smiler stivt på Madame Tussauds London og New York allerede, og i Legoland kan besøkende beskue legoversjonen av det forestående bryllupet deres, som er estimert å gi britisk økonomi opp mot 5,5 milliarder kroner i kassa, ifølge Reuters.

Spekulasjoner

Gjestelistene er ikke lagt ut, men det skal være rundt 600 inviterte gjester til seremonien i kapellet, og ytterligere 2.640 inviterte fra folket til området på slottet.

Brudens to eldre halvsøsken Thomas Markle jr. og Samantha Grant er definitivt ikke på listene og har relativt velvillig krydret opptakten til feiringen med bidrag til ulike presseoppslag, blant annet med et åpent brev til prins Harry med råd om å avlyse bryllupet.

Begge søsknene har også anklaget lillesøsteren for å ha sviktet deres felles far, Thomas Markle sr. Faren skal imidlertid ha et godt forhold til datteren og vil følge henne til alters. Det er også bekreftet at Markles mor, Doria Ragland, vil være til stede i bryllupet.

Mens prins Harry skal ha sin bror prins William som forlover, velger bruden å ikke ha forlover, angivelig fordi hun ikke ønsker å velge mellom sine mange likeverdige venner.

På toppen av spillselskapenes liste over mulige gjester ligger canadiske Patrick Adams, Markles medskuespiller fra Suits, og sangeren Elton John, som har avlyst et par konserter i Las Vegas neste helg. Andre favoritter er medlemmene i jentebandet Spice Girls, tidligere fotballproff David Beckham, tennisspilleren Serena Williams og artisten Paul McCartney.

