Nicaraguas hær ber om slutt på volden

Minst 51 personer er drept i sammenstøtene som har brutt ut i landet etter at studenter startet demonstrasjoner mot president Daniel Ortegas velferdsreform i april.

– Vi er det samme folket, som jobber for sitt eget beste, og derfor ber vi om at all vold og alle handlinger som destabiliserer oss, opphører, sa hærens talsmann, Manuel Guevara, søndag.

Tidligere på dagen framholdt han at militæret ikke har noen grunn til å undertrykke de som protesterer mot Ortega.

– Vi har ingen grunn til å undertrykke noen. Vi tror dialog er svaret, sa Guevara.

Også Ortega har sagt at han ønsker samtaler for å roe situasjonen, men til nå har han gjort lite konkret for å følge dette opp.

– To skutt i hodet

Lørdag ble det meldt om nye demonstrasjoner og sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti i en rekke byer i landet. Det er også meldt om gatekamper mellom Ortega-motstandere og ungdommer som tilhører den venstreorienterte sandinistbevegelsen.

Videoer som er lagt ut på sosiale medier av demonstranter, viser to personer som tilsynelatende blir skutt i hodet under en demonstrasjon i Masaya, en by 30 kilometer sørøst for hovedstaden Manuaga.

Nicaragua Røde Kors har bekreftet at to personer har mistet livet i forbindelse med protestene.

Ortega talte

Demonstrasjonene mot Ortega og hans regjering begynte i april og var i utgangspunktet en protest mot velferdsreformer som studenter tok initiativ til. Etter hvert har kravet blitt at Ortega må gå av.

Ortega selv holdt en kort tale lørdag der han kalte hendelsene i Masaya for smertefulle og der han ba om at volden må ta slutt.

– Fred er veien og den eneste døren til sameksistens og respekt for ro og sikkerhet for oss alle, sa han.

73-åringen er tidligere geriljaleder i den venstreorienterte bevegelsen som styrtet diktatoren Anastasio Somoza fra makten i 1979. Dette er de verste protestene som har rammet Ortega siden han kom tilbake til makten for elleve år siden etter å ha vært flere år i opposisjon.

