Minst fem studenter omkom i brukollaps i Pakistan

Den gamle hengebrua i tre raste sammen mens rundt 30 universitetsstudenter sto på den og tok bilder søndag. De skulle se på et fossefall ved i Kundal Shahi i det fjellrike Neelum-distriktet.

– Vi har funnet fire døde gutter og ei jente, sier Chaudhary Imtiaz, talsperson i Kashmirs hovedstad Muzaffarabad.

– Tolv andre er fortsatt savnet, og vi har ikke noe håp for dem, fordi vannet er veldig kaldt, tilføyer han.

De fleste studentene var tidlig i 20-åra og studerte medisin i Punjab-provinsen, ifølge myndighetene. 14 studenter ble berget opp av elva. Åtte av dem ble brakt til sykehus i et militærhelikopter.

Turistmyndighetene i regionen sier brua var bygget av lokale, for å bære et lite antall mennesker. Et varselskilt om dette skal ha vært hengt opp ved brua, som lå ved en rasteplass rundt 75 kilometer nord for Muzaffarabad.

