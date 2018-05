Kilder: Minst ni drept i større angrep i Jalalabad i Afghanistan

NTB utenriks

Det ble søndag først meldt om to eksplosjoner ved en bygning som omtales som skattedirektorat. Deretter skal en gruppe menn ha stormet bygningen der det flere timer senere fortsatt pågikk kamper mellom angriperne og sikkerhetsstyrker.

En talsmann for guvernøren i Nangarhar-provinsen, Attaullah Khogyani, opplyser at angrepet startet da en selvmordsbomber sprengte en bilbombe like ved bygningens inngang. En annen kilde sier at personen hadde eksplosivene festet til kroppen.

Minst ni personer er drept og 36 såret, ifølge en talsmann for helsemyndighetene.

En lokal politiker, Sohrab Qaderi, sier at det blant de drepte er én politimann, en etterretningsoffiser et medlem av politiets grensestyrke.

(©NTB)