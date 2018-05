IS hevder å stå bak blodig angrep i Afghanistan

NTB utenriks

Blant ofrene var sivile, sikkerhetsstyrker og kontoransatte, opplyser Attaullah Khogyani, talsmann for provinsguvernøren i Nangarhar.

Åtte menn deltok i angrepet mot bygningen, som huser provinsens finansdepartement. Like etter klokka 12 søndag utløste to av dem selvmordsbomber i bil, før seks andre stormet bygningen og etter hvert ble drept i kamp mot afghanske sikkerhetsstyrker, opplyser Khogyani.

Livredde ansatte kastet seg ut av vinduer for å slippe unna angrepet mens kampene pågikk.

IS har via en melding fra propagandaorganet Amaq tatt på seg skylden for angrepet. Den ytterliggående islamistgruppa som ble grunnlagt i Irak, står sterkt i deler av provinsen Nangarhar, som ligger nær grensa til Pakistan.

Khogyani mener årsaken til at det tok så mange timer før situasjonen var under kontroll, var at styrkene ville forårsake minst mulig skade på sivile.

Over 40 offentlig ansatte ble berget fra åstedet, ifølge ham. Åtte sivile og én politimann var blant de drepte, opplyser byens helsemyndigheter.

Angrepet mot Jalalabad er bare det siste i en lang rekke angrep i Afghanistan. Også den afghanske opprørsbevegelsen Taliban er i gang med sin våroffensiv mot USA-støttede afghanske styrker, som i sin tur har trappet opp luft- og bakkeangrep mot opprørerne.

