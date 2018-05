Bare 44 prosent stemte i Iraks valg

NTB utenriks

Valget var det første siden regjeringen erklærte seier over den ytterliggående islamistgruppa IS, som på forhånd hadde truet med å angripe velgerne.

Valgdeltakelsen ble på 44,52 prosent, noe som er det laveste siden 2005, da irakere for første gang kunne stemme på mer enn ett parti. Ved alle de tidligere valgene har deltakelsen vært 60 prosent eller høyere.

For å minske risikoen for angrep, hadde myndighetene lagt ned forbud mot bruk av sivile biler og busser i alle landets provinser på valgdagen. Tiltaket ble imidlertid opphevet få timer etter at valglokalene åpnet i et forsøk på å få flere velgere til å stemme. Mange hadde klaget over at de måtte gå over 4 kilometer til valglokalet.

Også grenseoverganger og alle landets flyplasser var stengt under valget.

USAs utenriksminister gratulerer Irak med gjennomført valg. Samtidig ber han Iraks nye nasjonalforsamling om å «danne en inkluderende regjering som jobber for alle irakere».

Omtrent 24,5 millioner irakere var berettiget til å stemme, hvilket innebærer at drøyt 10 millioner stemte ved valget.

