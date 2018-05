Trump takker Nord-Korea for planlagt stenging av atomanlegg

NTB utenriks

Internasjonal presse er invitert til å bevitne nedleggelsen av atomanlegget i Punggye-ri, som er Nord-Koreas mest brukte for atomprøvesprengninger.

– Takk, en veldig smart og nådig gest, skriver USAs president Donald Trump på Twitter.

En seremoni for å rive ned anlegget er planlagt mellom 23. og 25. mai, avhengig av værforholdene, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA, som viser til en uttalelse fra utenriksdepartementet.

Geologer mener anlegget uansett er i ferd med å rase sammen, kom det fram i en rapport fra Kina i april.

«Nær partner»

Dersom anlegget nordøst i landet legges ned, kan det likevel betraktes som en symbolsk viktig utvikling i oppkjøringen til det planlagte møtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og president Trump 12. juni.

Atomnedrustning ventes å bli et sentralt tema i møtet. USA har lokket med økonomisk bistand til Pyongyang dersom Kim kvitter seg med sine kjernefysiske våpen.

– Hvis Nord-Korea handler vågalt og raskt sørger for atomnedrustning, er USA klar til å samarbeide med Nord-Korea for å oppnå en velstand som er jevngod med våre sørkoreanske venners, sa utenriksminister Mike Pompeo fredag, to dager etter at han møtte Kim i Pyongyang.

Pompeo sa også at han håper Nord-Korea kan bli en «nær partner» i framtida.

Utløste jordskjelv

Nord-Koreas utenriksdepartement opplyser at alle tunnelene i anlegget skal ødelegges med sprengstoff, og åpningene skal sperres av. Observasjons- og forskningsanleggene skal også bort, sammen med alle anleggets vakter og forskere, heter det.

Journalister fra USA, Sør-Korea, Russland, Kina og Storbritannia blir invitert til å delta på seremonien, opplyser Pyongyang. Utenriksdepartementet vil sørge for togtransport til det avsidesliggende fjellområdet der anlegget ligger, heter det.

Kinesiske geologer mener Punggye-ri-anleggets dårlige tilstand skyldes atomprøvesprengningen Nord-Korea gjennomførte 3. september i fjor, som utløste et jordskjelv med en styrke på 6,3. Det skal ha fått flere tunneler i anlegget til delvis å kollapse.

(©NTB)