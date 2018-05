Splittet Irak velger ny nasjonalforsamling

NTB utenriks

Valgresultatet avgjør om landet kommer til å bevege seg mot et enda tettere samarbeid med det sjiamuslimske styret i Iran, noe som kan styrke Irans rolle i både Irak og resten av regionen.

I desember i fjor erklærte regjeringen seier over IS, men de harde kampene har etterlatt deler av landet i ruiner, og befolkningen lider under mangel på grunnleggende tjenester som vann og elektrisitet, samtidig som arbeidsledigheten er stor.

Flere av velgerne ga lørdag uttrykk for at det er på tide å bli kvitt de som har styrt Irak siden den USA-ledede invasjonen for 15 år siden.

– I de tre siste valgperiodene har de korrupte spilt den samme komedien for å beholde makten over landet, sier Ahlam Hamza, en lærer i byen Hilla sør for Bagdad, til nyhetsbyrået AFP.

– Nå er det en nasjonal plikt å bli kvitt dem, føyer han til.

– Korrupte haier

Ahmed Nasser (65) er enig:

– De korrupte haiene fortsetter å kvele oss, der de sitter på toppen av partilisten. Men vi ønsker forandring fordi de ikke har gitt oss noe annet enn svindel og kaos, sier han.

Irakiske myndigheter har på forhånd fryktet angrep fra IS, og for å minske risikoen ble det fra midnatt fredag lagt ned forbud mot bruk av sivile biler og busser i alle landets provinser. Tiltaket ble imidlertid opphevet få timer etter at valglokalene åpnet i et forsøk på å få flere velgere til å stemme. Mange hadde klaget over at de måtte gå over 4 kilometer til valglokalet.

I tillegg er både grenseoverganger og alle landets flyplasser stengt under valget.

Ingen klar favoritt

Etter en flere uker lang valgkamp er det ingen statsministerkandidat som peker seg ut som favoritt.

Statsminister Haider al-Abadi håper å fortsette, men han møter hard motstand fra flere kandidater som anses som mer Iran-vennlige.

Abadis tilhengere gir ham æren for at IS ble slått tilbake i Nord-Irak, og for å ha stanset kurderne i det som ble oppfattet som et forsøk på å løsrive folkegruppens selvstyrte område i nord. Men til tross for store militære seire sliter Irak økonomisk – noe som skyldes både fall i oljeprisen, omfattende korrupsjon og flere år med politisk lammelse.

Sjialeder utfordrer Abadi

Abadis argeste konkurrent antas å være eksstatsminister Nouri al-Maliki og en allianse med sterke bånd til landets mektige paramilitære styrker, der de fleste medlemmene er sjiamuslimer.

Også den sjiamuslimske predikanten Muqtada al-Sadr stiller som statsministerkandidat. Han har vært en populær figur i Irak siden USA invaderte landet og Saddam Hussein ble styrtet i 2003.

I løpet av kort tid greide han å samle tusenvis av tilhengere til en politisk bevegelse, som har sin egen militære enhet. Nå går han til valg på å bekjempe korrupsjon og bedre de offentlige tilbudene i landet.

Tilhengere av al-Sadr har flere ganger havnet i væpnet konflikt med de amerikanskledede koalisjonsstyrkene i landet.

– Bedre framtid

Omkring 7.000 politikere, deriblant 2.011 kvinner, stiller som kandidater til nasjonalforsamlingens 329 seter. Det er nasjonalforsamlingen som igjen utnevner en president og en statsminister.

I sin siste tale før valgdagen, lovet statsminister al-Abadi en bedre framtid for det irakiske folket.

– Vi har bestått vår prøve. Nå bedrer også økonomien seg. Oljeprisene stiger, og investeringer vil komme, sa statsministeren.

Omkring 24,5 millioner irakere er berettiget til å stemme. Valglokalene åpnet klokka 7 lørdag morgen lokal tid, og de stenger klokka 18 – det vil si kl. 17 norsk tid. Det endelige resultatet ventes søndag.

Lørdagens valg blir det fjerde i rekken siden Saddam Hussein ble styrtet i 2003. For aller første gang skal Irak teste et elektronisk valgsystem.

