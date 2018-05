Nord-Korea varsler nedleggelse av atomanlegg i mai

NTB utenriks

– En seremoni for å rive ned atomtestanlegget er nå planlagt mellom 23. og 25. mai, avhengig av værforholdene, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA, som viser til en uttalelse fra utenriksdepartementet.

Kim lovet i et møte med Sør-Koreas president Moon Jae-in tidligere i år å legge ned atomanlegget i Punggye-ri, som er Nord-Koreas mest brukte for atomprøvesprengninger.

Geologer mener anlegget uansett er i ferd med å rase sammen, kom det fram i en rapport fra Kina i april.

Dersom anlegget nordøst i landet legges ned, kan det likevel betraktes som en symbolsk viktig utvikling i oppkjøringen til det planlagte møtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump 12. juni.

Utlendinger inviteres

Lørdag opplyser Nord-Koreas utenriksdepartement at alle tunnelene i anlegget skal ødelegges med sprengstoff, og åpningene skal sperres av. Observasjons- og forskningsanleggene skal også bort, sammen med alle anleggets vakter og forskere, heter det.

Utenlandske journalister fra USA, Sør-Korea, Russland, Kina og Storbritannia blir invitert til å delta på seremonien, opplyser Pyongyang.

Kinesiske geologer mener Punggye-ri-anleggets dårlig tilstand skyldes atomprøvesprengningen Nord-Korea gjennomførte 3. september i fjor, som utløste et jordskjelv med en styrke på 6,3. Det skal ha fått flere tunneler i anlegget til delvis å kollapse.

Økonomisk hjelp

Flere prøvesprengninger vil derfor medføre fare for radioaktive lekkasjer, ifølge rapporten fra Kinas universitet for vitenskap og teknologi. Løftet om å stenge anlegget koster derfor ikke Kim stort, påpekte avisa The Guardian 26. april.

Atomnedrustning ventes å bli et sentralt tema i møtet mellom Kim og Trump. USA har lokket med økonomisk bistand til Pyongyang dersom Kim kvitter seg med sine kjernefysiske våpen.

– Hvis Nord-Korea handler vågalt og raskt sørger for atomnedrustning, er USA klar til å samarbeide med Nord-Korea for å oppnå en velstand som er jevngod med våre sørkoreanske venners, sa utenriksminister Mike Pompeo fredag, to dager etter at han møtte Kim i Pyongyang.

Pompeo sa også at han håper Nord-Korea kan bli en «nær partner» i framtida.

Krav

Siden USAs president Donald Trump kunngjorde at han skal møte Kim, har mange stilt spørsmål om de to lederne har samme mål for øye når de snakker om atomnedrustning. For USA betyr det at Pyongyang gir opp sitt atomvåpenarsenal.

Kim lovet i møtet med Moon i april å jobbe for atomnedrustning. Men nordkoreanerne har også sagt at de er villige til å forhandle fordi de har lyktes i å bli en atomvåpenstat, noe som gjør det høyst usikkert om Kim er villig til å gi fra seg noen våpen.

Pompeo ser nå ut til å stille flere krav, og han sier det er nødt til å bli en fullstendig og beviselig atomnedrustning, noe som antakelig vil innebære inspeksjoner for å sikre at Nord-Korea føyer seg.

– Jeg tror det er full enighet om hva det ultimate målet er, sa Pompeo, uten at han ville utdype.