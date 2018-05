NASA avslutter klimaprogram etter forslag fra Trump

NTB utenriks

Klimaprogrammet Carbon Monitoring System (CMS) sporet karbonkilder og utviklet måleinstrumenter for karbon som finnes på jorden.

– Nå har president Donald Trump i det stille avsluttet CMS, skriver tidsskriftet Science, som først omtalte saken.

Overfor Science har ikke NASA oppgitt noen begrunnelse for at programmet avsluttes, annet enn "prioriteringen innenfor budsjettrammen".

Trumps forslag

Talsperson Steve Cole i NASA understreker at programmet aldri sto i budsjettavtalen som ble undertegnet i mars, og at det derfor lå i kortene at det ville bli avsluttet.

Cole opplyser at det var president Trump som i fjor foreslo å avslutte CMS og fire andre klimaprogrammer. Kongressen vedtok likevel å fortsette støtten til de øvrige fire programmene.

Pågående forskningsprosjekter innenfor CMS vil finansieres fram til de er ferdigstilte, men ingen ny forskning vil bli satt i gang, skriver Science.

– Et alvorlig feilgrep

I juni i fjor trakk Trump USA ut av den globale klimaavtalen som ble inngått i Paris, en avtale som støttes av mer enn 190 land.

Kelly Sims Gallagher, direktør ved klimaforskningsuniversitetet i Massachusetts (CIERP), mener nedleggelsen gjør det vanskelig å finne ut hvilke land som overholder sin del av Parisavtalen. Hun kaller avgjørelsen "et alvorlig feilgrep".

– Hvis du ikke kan måte utslippsreduksjoner, kan du ikke være trygg på at landene overholder avtalen, sier Gallagher til Science.

