Mann stormet Eurovision-scenen og tok mikrofonen

NTB utenriks

Mannen tok mikrofonen fra sangeren SuRie, som var artist nummer ni av de 26 i finalen.

– EBU beklager at scenen ble stormet under Storbritannias framføring under finalen i Eurovision Song Contest i Lisboa i kveld. Den ansvarlige personen er nå i politiets varetekt, heter det i en uttalelse fra Den europeiske kringkastingsunionen.

Den britiske sangeren og landets delegasjonen har blitt tilbudt å få framføre sangen på ny, men ifølge EBU var de veldig fornøyd med gjennomføringen og så ingen grunn til å gå på scenen igjen.

Det er ikke første Eurovision-showet forstyrres på denne måten. Under finalen i Telenor Arena i 2010 klarte mannen som kaller seg Jimmy Jump, å komme seg forbi vaktene, før han ble tatt hånd om.

