Labert frammøte under valget i Irak – sikkerhetstiltak opphevet

Irakiske myndigheter frykter fremdeles angrep fra ekstremistgruppa IS når millioner av irakiske velgere skal delta i det første valget siden regjeringen erklærte seier over ekstremistgruppa.

For å hindre angrep hadde myndighetene på forhånd lagt ned forbud mot sivile biler og busser i alle landets provinser, men dette ble opphevet få timer etter at valglokalene åpnet som følge av det relativt lave frammøtet i Bagdad.

Forbudet trådte i kraft ved midnatt fredag, men mange velgere klaget over at de måtte gå over 4 kilometer til valglokalet.

I tillegg til kjøretøyforbudet er både grenseoverganger og alle landets flyplasser stengt under valget.

Frykten for terror er stor, etter at IS varslet at valglokalene vil være «mål for deres sverd». I forrige uke tok de dessuten ansvaret for drapet på en politiker som skulle vært kandidat i valget.

Ingen klar favoritt

Etter en flere uker lang valgkamp er det ingen statsministerkandidat som peker seg ut som favoritt.

Statsminister Haider al-Abadi håper å fortsette, men han møter hard motstand fra flere kandidater fra partier som har et nærere forhold til Iran enn Abadis parti.

Abadis tilhengere gir ham æren for at Irak greide å slå tilbake IS i Nord-Irak, og også for å ha hindret kurderne i å innlemme oljebyen Kirkuk i sitt selvstyrte område i nord.

Men til tross for militær framgang sliter Irak økonomisk – noe som skyldes både fall i oljeprisen, omfattende korrupsjon og flere år med politisk lammelse.

Sjialeder utfordrer Abadi

Abadis argeste konkurrent anses å være eksstatsminister Nouri al-Maliki og en allianse med sterke bånd til landets mektige paramilitære styrker, der de fleste medlemmene er sjiamuslimer.

Alliansens statsministerkandidat Muqtada al-Sadr har stått i spissen for flere voldsomme protester de siste årene. Sjia-predikanten har vært en populær figur i Irak siden USA invaderte landet og Saddam Hussein ble styrtet i 2003. Al-Sadr samlet raskt tusenvis av tilhengere til en politisk bevegelse om sin egen militære enhet, og nå går han til valg på å bekjempe korrupsjon og bedre de offentlige tilbudene i landet.

Tilhengere av al-Sadr er har flere ganger havnet i væpnet konflikt med de amerikanskledede koalisjonsstyrkene i landet.

– Bedre framtid

Omkring 7.000 politikere, deriblant 2.011 kvinner, stiller som kandidater til nasjonalforsamlingens 329 seter. Det er nasjonalforsamlingen som igjen utnevner en president og en statsminister.

I sin siste tale før valgdagen, lovet statsminister al-Abadi en bedre framtid for det irakiske folket.

– Vi har bestått vår prøve. Nå bedrer også økonomien seg. Oljeprisene stiger, og investeringer vil komme, sa statsministeren.

Omkring 24,5 millioner irakere er berettiget til å stemme. Valglokalene åpnet klokka 7 lørdag morgen lokal tid, og de stenger klokka 18 – det vil si kl. 17 norsk tid. Det endelige resultatet ventes søndag.

Lørdagens valg blir det fjerde i rekken siden Saddam Hussein ble styrtet i 2003. For aller første gang skal Irak teste et elektronisk valgsystem.

