Kvinnelige filmstjerner krever likelønn i Cannes

NTB utenriks

Lørdagens protest under filmfestivalen i den sørfranske byen omtales som historisk. Skuespillere, regissører og produsenter gikk hånd i hånd med krav om likestilling og en trygg arbeidsplass.

– Vi krever at våre arbeidsplasser er mangfoldige og rettferdige, sånn at de på best mulig måte kan reflektere verden vi lever i, sa Oscar-vinner Blanchett.

– En verden som lar oss alle, enten vi er foran eller bak kameraet, trives sammen med våre mannlige kolleger, sa den anerkjente skuespilleren.

Sju måneder er gått siden de første voldtektsanklagene mot den mektige produsenten Harvey Weinstein. Stadig flere ofre sto fram med sine historier om seksuelle overgrep og trakassering i underholdningsbransjen, og metoo-bevegelsen så dagens lys.

Siden har kampen mot trakassering og seksuell vold inntatt stadig nye samfunnsarenaer.

