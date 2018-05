WHO forberedt på "det verste" etter ebolautbrudd i Kongo

NTB utenriks

Forrige helg døde 17 mennesker nordvest i landet, og myndighetene erklærte folkehelsekrise.

– Vi er veldig bekymret og vi forbereder oss for alle scenarioer, også det verste utfallet, sier leder i WHOs nødrespons, Peter Salama.

Dødsfallene forrige helg er ennå ikke bekreftet å være forårsaket av ebolaviruset, ifølge helseminister Oly Ilunga.

Men Ilunga sa torsdag at det første dødsfallet nå er bekreftet i byen Ikoko Impenge, hvor fire andre er syke av ebola. I tillegg er sju mennesker innlagt på sykehus i Bikoro med bekreftet ebolasmitte. Tre sykepleiere er blant dem som er smittet, ifølge Ilunga.

Ebola er en livstruende sykdom som rammer alle kroppens organer, og som blokkerer kroppens evne til å stanse blødninger.

Ebolautbruddet i Kongo er det niende i rekken i landet siden 1976. WHO erklærte det siste ebolautbruddet i Kongo for over i juli i fjor.

Guinea, Liberia og Sierra Leone var de tre landene som var hardest rammet av ebolaepidemien i 2013 og 2014. Da døde over 11.000 mennesker.

(©NTB)