Store protester mot Trump i flere iranske byer

Mange iranere er oppriktig sinte over den amerikanske presidentens avgjørelse. Flere ser nå ut til å dele oppfatningen til Irans mer ytterliggående politiske krefter, som lenge har ment at en tilnærming til Vesten vil være feilslått.

Landets mer vestligorienterte president Hassan Rouhani greide likevel å få støtte i hjemlandet til atomavtalen, som ble inngått i 2015 med USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Iranske myndigheter har varslet at de innen få uker vil gjenoppta anrikningen av uran i et høyt tempo hvis det viser seg at atomavtalen ikke fungerer lenger som følge av at USA har trukket seg.

