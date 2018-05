Malaysias statsminister ber kongen benåde gammel rival

NTB utenriks

Samtidig er Anwars kone Wan Azizah (65) utnevnt til Malaysias første kvinnelige visestatsminister. Det stormfulle forholdet mellom tidligere opposisjonsleder Anwar (70) og Mahathir har preget malaysisk politikk i to tiår.

Anwar og Mahathir var nære allierte i perioden da Mahathir styrte Malaysia med hard hånd fra 1981 til 2003. Men i 1998 sparket Mahathir sin daværende visestatsminister Anwar, som deretter ble fengslet og sonet seks år for såkalt sodomi og korrupsjon – før høyesterett opphevet dommen.

Etter løslatelsen bidro Anwar til å samle opposisjonen og sikret en historisk oppslutning i valget i 2013. Deretter ble han fengslet igjen. I 2015 slo FN fast at Anwar var en politisk fange da han på ny ble dømt til fengsel for påståtte seksuelle handlinger med noen av samme kjønn, noe som er forbudt i Malaysia.

Sensasjonell seier

92-årige Mahathir gikk av med pensjon i 2003, men gikk siden i opposisjon og gjorde comeback med en sensasjonell valgseier denne uka. Mahathir ble dermed verdens eldste valgte regjeringssjef.

Valget markerte også slutten på regjeringskoalisjonen BNs 60 år lange styre, som har vært preget av omfattende korrupsjon.

Mahathir har i valgkampen lovet å benåde 70 år gamle Anwar og etter hvert også overlate statsministerposten til den yngre kollegaen.

Allerede fredag, dagen etter at han ble innsatt, kunngjorde statsminister Mahathir at kong Sultan Muhammad har gått med på å benåde Anwar.

Statlig fond tappet

70-åringen skulle uansett ha blitt løslatt i juni, men en kongelig benådning gjør at han unngår å bli utestengt fra politikken.

Mahathir erstatter korrupsjonsanklagede Najib Razak, og det var da korrupsjonsskandalen tilknyttet det statlige fondet 1MDB ble rullet opp, at Mahathir og Anwar fant sammen igjen.

Najib ble stadig mer autoritær, fikk politiske motstandere fengslet og innførte lover for å kneble dissidenter. Under Najibs tid som statsminister ble 1MDB tappet for milliarder av dollar, og statsministeren er blitt anklaget for å ha plassert deler av pengene på sin personlige konto.

Najib avviser anklagene, og landets riksadvokat har renvasket ham. Mahathir anklager på sin side riksadvokaten for å ha skjult beviser i saken.

Takker folket

Det er foreløpig uklart når Anwar kan løslates.

– Den nye regjeringen lover å beskytte demokratiet, rettferdigheten og menneskerettigheter for alle, sa statsminister Mahathir i en uttalelse fredag.

I uttalelsen takket 92-åringen det malaysiske folk for å ha mot til å bidra til endring i landet.

Mahathir lyktes med å gjøre korrupsjonsskandalen til en hovedsak i valgkampen. Kritikere påpeker at korrupsjon og nepotisme blomstret i Malaysia også under Mahathirs over 20 år lange styre.

